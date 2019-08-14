Політ у відставку: як гучний корупційний скандал вплине на політичні розклади у Польщі

Kuchcinski Travel – саме так польські журналісти назвали найгучніший політичний скандал у країні, що завершився добровільною відставкою маршалка Сейму.

Скандал, який дуже невчасно вибухнув за два місяці до парламентських виборів.

Спецрейс додому

Завдяки старанням журналістів польська громадськість дізналася, що спікер Сейму Польщі Марек Кухцінський здійснив близько 100 польотів урядовими літаками коштом держави, ба більше – іноді ще й зі своєю родиною.

Загалом на авіаподорожі Кухцінський витратив близько 4 млн злотих (приблизно 30 млн грн) з польського бюджету.

Він використовував не тільки звичайні урядові літаки, а часом вважав за краще "пересісти" на військову авіацію, наприклад на гелікоптер Збройних сил РП.

Ця ситуація не була б такою абсурдною, якби не той факт, що спікер періодично просто літав додому на вихідні за рахунок держбюджету.

Особливу увагу журналістів привернули позначки "Терміново" навпроти польотів Кухцінського з Варшави додому на Різдво чи Великдень.

Внаслідок скандалу далеко не останній за важливістю політик "Права і справедливості" поставив керівну партію і її лідерів у незручне становище..

Маршалок Кухцінський вигулює собаку. "Фотожаба" з польских мереж

Кухцінський спровокував навалу цілком аргументованої критики на адресу ПіС і уряду від ліберальної опозиції, яка міцно вчепилася в цей кейс, смакуючи кожен політ окремо і публікуючи дані про вартість послуг охорони, пасажирів рейсу, харчування і обслуговування на борту.

Варто визнати, що подібні інциденти можуть вкрай негативно позначитися на партійних рейтингах, а це особливо неприємно для ПіС, враховуючи, що вже у жовтні в Польщі відбудуться парламентські вибори.

При цьому, попри загрозу для рейтингів його політичної сили, Кухцінський далеко не відразу зважився піти у відставку.

Скандал встиг "прожити своїм життям" близько двох тижнів, і лише коли прийнятного виходу з ситуації явно не знайшлося, спікеру Сейму 8 серпня довелося звільнитися за "власним бажанням".

Удар по першій леді

Не менш цікавою стала і реакція польської владної партії на цей скандал.

У ПіС не лише не хотіли звільняти Кухцінського, а й демонстративно показали, що скандал не вплинув на його позиції в партії. Про це свідчить хоча б заява лідера партії Ярослава Качинського, який дав ексспікеру почесне перше місце у виборчому списку округу в Крошні.

Отже, відставка Кухцінського замість якогось уроку для партійної дисципліни перетворилася на невелику передвиборчу відпустку, оскільки високі рейтинги ПіС дозволяють припустити, що екс-спікеру навіть не варто переживати за те, чи опиниться він у парламенті наступного скликання.

Але побічним ефектом Kuchcinski Travel став набагато небезпечніший тренд – перевірка інших топових чиновників і політиків ПіС на наявність схожої "любові" до посадових привілеїв і пільг.

Під удар опозиціонерів потрапили спікер Сенату і перша суддя Конституційного суду.

Обидва скористалися можливістю оплачувати житло у Варшаві і не економити. Наприклад, суддя знімає квартиру вартістю 60 тис. злотих на рік (понад 400 тис. грн).

Несподівано для багатьох навіть перша леді Агата Дуда виявилася залученою не стільки в конфлікт, скільки в його наслідки.

У зв'язку зі скандалом в уряді Польщі вирішили посилити правила перельотів для VIP-персон. Відомо, що родинам політиків і чиновників заборонять перебувати на борту літака, якщо це не участь в офіційній делегації.

Тепер Агата Дуда не зможе літати між президентськими резиденціями, що знаходяться в різних місцях Польщі. Таким чином, якщо Дуда вирішить відбути на відпочинок, то його дружина не зможе полетіти урядовим літаком.

Природно, на цей випадок в уряді Польщі цілком ймовірно продумають деякі винятки з метою уникнути схожих конфузів, адже перша леді також виконує певні державні функції.

Напередодні виборів

Дивно те, що попри розмах інциденту зі спікером Сейму, рейтинги ПіС залишилися дуже високими. За чинний уряд готові проголосувати близько 41,5-44% виборців, що, як і раніше, дає ПіС самостійну більшість.

Ситуація з Кухцінським хоч і незвичайна для масштабів Польщі, але це відбувається не вперше. Раніше експрем'єр Дональд Туск також "засвітився" з не меншою кількістю урядових перельотів, іноді також не у державних справах.

Однак перемога ПіС на попередніх парламентських виборах багато в чому була досягнута завдяки нав'язаному ними поділу – політики-ідеалісти проти корупційних політиканів.

У зв'язку з цим нинішній скандал може мати вкрай неприємні наслідки для ПіС.

Втім, другий "стовп" популярності правлячої партії залишається непохитним. В уявленні електорату ПіС відрізняється від попередньої влади лібералів тим, що "ділиться" гарним життям, демонструє його на тлі програм соціальної допомоги, передвиборчих бонусів і різних варіантів безумовного доходу для сімей з дітьми.

І хоча кейс Кухцінського підтверджує класичне "влада розбещує", проте польське суспільство, яке зазвичай вкрай бурхливо реагувало на корупційні скандали, зараз чомусь утрималося від протестів.

Тому що влада "ділиться".

Цей тренд чудово вловлюють в ПіС. І саме тому там можуть собі дозволити демонстративно ігнорувати розкручений у медіа корупційний скандал.

Або вважають, що можуть.

Автор: Владислав Сердюк,

політолог, експерт Фонду громадської дипломатії