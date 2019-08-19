Польская оппозиция объединилась в попытке вырвать Сенат из рук националистов

Польские оппозиционные партии объединили усилия в попытке получить большинство в верхней палате парламента, Сенате, на парламентских выборах 13 октября. Они борются за вытеснение из власти националистической партии "Закон и справедливость" (PiS).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Опросы общественного мнения показывают, что PiS с более 40% выигрывает выборы в более влиятельную, нижнюю палату - Сейм. Сейм избирается по пропорциональной системе представительства по партийным спискам.

Но Сенат выбирается по мажоритарной системе, согласно которой побеждает кандидат, получающий большинство голосов в определенном избирательном округе. Договорившись не конкурировать на округах, оппозиционные партии увеличивают свои шансы победить PiS.

Сенат тщательно изучает, обсуждает и может отклонять законодательство, принятое Сеймом. К оппозиционным партиям, участвующим в договоренности, принадлежат центристская "Гражданская коалиция" и несколько левых партий.

Критики говорят, что PiS использовала свое нынешнее большинство и в Сейме, и в Сенате, чтобы проталкивать законопроекты без надлежащего рассмотрения.

PiS надеется получить большинство в две трети мест в Сейме на выборах в октябре, что позволит ей изменить конституцию Польши.

Но оппозиция могла бы заблокировать такой шаг, если получит большинство из 100 мест Сената.