Путін перед бесідою з Макроном заявив про "обережний оптимізм" після розмов із Зеленським

Президент РФ Владімір Путін перед переговорами з президентом Франції Еммануелем Макроном 19 серпня заявив, що розмови з президентом України Володимиром Зеленським "вселяють обережний оптимізм".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Водночас Макрон заявив, що має намір обговорити з російським лідером можливість підготовки саміту в "нормандському форматі" з врегулювання ситуації на Донбасі.

"Звичайно, поговоримо про Україну. Ми уточнимо ті позиції, які займають наші країни, і (поговоримо) про заяви, які недавно зробив президент Зеленський. Я знаю, що президент Путін також поспілкувався з президентом Зеленським. І ми обговоримо разом цю ситуацію і, можливо, підготуємо майбутні зустрічі між нами спільно з канцлером Меркель і з президентом Зеленським у "нормандському форматі", - сказав Макрон, цитує "Інтерфакс-Україна".

Макрон також сказав, що сподівається узгодити проведення "нормандської" зустрічі на рівні лідерів найближчими тижнями.

Путін відвідує Францію з одноденним візитом, в ході якого обговорить з Еммануелем Макроном двостороннє співробітництво і Україну.