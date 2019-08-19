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Путін перед бесідою з Макроном заявив про "обережний оптимізм" після розмов із Зеленським

Понеділок, 19 серпня 2019, 18:45

Президент РФ Владімір Путін перед переговорами з президентом Франції Еммануелем Макроном 19 серпня заявив, що розмови з президентом України Володимиром Зеленським "вселяють обережний оптимізм".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Водночас Макрон заявив, що має намір обговорити з російським лідером можливість підготовки саміту в "нормандському форматі" з врегулювання ситуації на Донбасі.

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"Звичайно, поговоримо про Україну. Ми уточнимо ті позиції, які займають наші країни, і (поговоримо) про заяви, які недавно зробив президент Зеленський. Я знаю, що президент Путін також поспілкувався з президентом Зеленським. І ми обговоримо разом цю ситуацію і, можливо, підготуємо майбутні зустрічі між нами спільно з канцлером Меркель і з президентом Зеленським у "нормандському форматі", - сказав Макрон, цитує "Інтерфакс-Україна".

Макрон також сказав, що сподівається узгодити проведення "нормандської" зустрічі на рівні лідерів найближчими тижнями.

Путін відвідує Францію з одноденним візитом, в ході якого обговорить з Еммануелем Макроном двостороннє співробітництво і Україну.

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Макрон Путін Зеленський
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