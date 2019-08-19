Путин перед беседой с Макроном заявил об "осторожном оптимизме" после разговоров с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин перед переговорами с президентом Франции Эммануэлем Макроном 19 августа заявил, что разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским "внушают осторожный оптимизм".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В то же время Макрон заявил, что намерен обсудить с российским лидером возможность подготовки саммита в "нормандском формате" по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Конечно, поговорим об Украине. Мы уточним те позиции, которые занимают наши страны, и (поговорим) о заявлениях, которые недавно сделал президент Зеленский. Я знаю, что президент Путин также пообщался с президентом Зеленским. И мы обсудим вместе эту ситуацию и, возможно, подготовим будущие встречи между нами совместно с канцлером Меркель и с президентом Зеленским в "нормандском формате", - сказал Макрон, цитирует "Интерфакс-Украина".

Макрон также сказал, что надеется согласовать проведение "нормандской" встречи на уровне лидеров в ближайшие недели.

Путин посещает Францию ​​с однодневным визитом, в ходе которого обсудит с Макроном двустороннее сотрудничество и Украины.