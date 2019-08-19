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Макрон нагадав Путіну умову для повернення Росії до G8

Понеділок, 19 серпня 2019, 19:46

Можливість повернення до формату G8 і "реанімації" відносин між Росією та ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

Про це на пресконференції з президентом РФ Владіміром Путіним у Франції заявив французький лідер Еммануель Макрон, повідомляє "Європейська правда".

"Повернення до "вісімки", як і повернення до позитивних відносин між Росією та ЄС, лежать через розв'язання конфлікту у Європі", - сказав Макрон.

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"На мою думку, питання "вісімки" залежить від української кризи, її врегулювання", - пояснив глава Франції.

Макрон і раніше заявляв, що від зусиль Москви щодо реалізації Мінських угод і припинення конфлікту на Донбасі залежить, чи розширять формат G7 знову до G8, повернувши членство Росії. 

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Путін Макрон Донбас та ОРДЛО
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