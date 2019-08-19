Путін: до саміту в "нормандському форматі" потрібно владнати низку питань

Президент РФ Владімір Путін на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що перед зустріччю у "нормандському форматі" на рівні лідерів Україні слід зробити низку кроків.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я дійсно вважав і зараз вважаю, що будь-яка зустріч, зокрема і зустріч в "нормандському форматі", повинна приводити до конкретних результатів. І на мій погляд, потрібно домагатися того, про що ми домовлялися раніше", - сказав Путін.

"Наприклад, 2016 року ми пішли на значний компроміс, коли фактично видозмінили імплементацію закону про особливий статус Донбасу. Тоді колишній президент Порошенко наполягав на тому, щоб це було змінено і нинішній президент, а тоді міністр закордонних справ Німеччини Штайнмаєр зробив компромісну пропозицію. Ми з цим погодилися, пішли на цей компроміс", - розповів Путін.

Він додав, що компроміс полягав у тому, щоб закон був імплементований на тимчасовій основі в день голосування на місцевих виборах в Україні, а на постійній основі - після підведення підсумків та підтвердження результатів виборів структурами ОБСЄ.

"Треба це зробити врешті-решт, треба якось це оформити. Те ж саме стосується деяких інших питань, наприклад, питання, пов'язаного з амністією. Є низка питань, про які ми маємо домовитися", - сказав Путін.

Макрон зазначив, що Зеленський зробив низку "хоробрих кроків" щодо врегулювання на сході України після свого обрання президентом. Він також уточнив, що не хоче, щоб саміт лідерів пройшов як "зустріч заради зустрічі".

Макрон також заявив, що сподівається узгодити проведення "нормандської" зустрічі на рівні лідерів найближчими тижнями, а Путін відзначив "обережний оптимізм" після розмов із Зеленським.