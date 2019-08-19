Макрон напомнил Путину условие для возвращения России в G8

Возможность возврата к формату G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

Об этом на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным во Франции заявил французский лидер Эммануэль Макрон, сообщает "Европейская правда".

"Возвращение в "восьмерку", как и возвращение к положительным отношениям между Россией и ЕС, лежат через решение конфликта в Европе", - сказал Макрон.

"По моему мнению, вопрос "восьмерки" зависит от украинского кризиса, его урегулирования", - пояснил глава Франции.

Макрон и ранее заявлял, что от усилий Москвы по реализации Минских соглашений и прекращения конфликта на Донбассе зависит, расширят ли формат G7 снова до G8, вернув членство России.