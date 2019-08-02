США выходят из ядерного договора с Россией

Соединенные Штаты в пятницу, 2 августа, официально выходят из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение "холодной войны".

Об этом сообщает "Европейская правда".

ДРСМД в 1987 году подписали лидер СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Документ запрещал обоим ядерным сверхдержавам владеть наземными ракетами радиусом действия от 500 до 5000 км. Фактически подписание этого договора вывело мир из состояния "холодной войны".

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Осенью 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нарушает условия ДРСМД, и в этой ситуации его сохранение не выгодно Соединенным Штатам.

В декабре госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, что, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает ДРСМД.

2 февраля Соединенные Штаты прекратили свои обязательства по Договору и начали процесс выхода из него. Вскоре после этого президент России Владимир Путин приостановил обязательства России по договору. РФ последовательно отрицала все обвинения США.

Официально процесс выхода США из договора завершается в пятницу, 2 августа.

Аналитики опасаются, что крах исторического соглашения может привести к новой гонке вооружений между США, Россией и Китаем.

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