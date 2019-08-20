Грузія: ведучого, який обматюкав Путіна, звільнив новий власник каналу

Очільник інформаційної служби телекомпанії Rustavi 2 Нодар Меладзе і кілька співробітників, зокрема Гіоргій Габунія, який обматюкав президента РФ у ефірі, звільнені з роботи.

Про це заявив на брифінгу генеральний директор каналу Паата Салія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".



За його словами, також звільнені Георгій Лаперашвілі, Нанук Жоржоліані і Ека Квесітадзе.



Гендиректор телекомпанії Паата Салія назвав причиною звільнення провідних журналістів конфлікт інтересів.



За його словами, звільнення деяких співробітників також відбудуться після того, як вони повернуться з відпустки.

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"Сьогодні мене викликав Паата Салія, і за кілька хвилин до початку брифінгу сказав, що я звільнений з роботи, і це рішення Кібара Халваши. Це, зрозуміло, не було ухваленим сьогодні рішенням, просто вони шукали привід", - сказав Меладзе.

18 липня телекомпанія змінила власника, її новим власником став бізнесмен Кібар Халваши. Відразу після цього був звільнений гендиректор компанії, тепер Головна прокуратура Грузії звинувачує його у фінансових махінаціях.

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За словами Меладзе, через два тижні після переоформлення телебачення на ім'я Халваши з ним зустрілася довірена особа мільярдера Бідзіни Іванішвілі, який керує партією влади Грузії, і запропонувала співпрацю, від чого він відмовився.



"Мені сказали, що в інтереси Іванішвілі входить підготовка репортажів про розкрадання коштів певними чиновниками і можливі корупційні оборудки, оскільки він сам бореться з крадіями бюджету, але були певні теми, до яких ми не повинні були звертатися. Я, зрозуміло, відмовив їм на цю пропозицію", - заявив Меладзе.