Грузия: обматерившего Путина ведущего уволил новый владелец канала
Глава информационной службы телекомпании Rustavi 2 Нодар Меладзе и несколько сотрудников, в том числе Гиоргий Габуния, обматеривший президента РФ в эфире, уволены с работы.
Об этом заявил на брифинге генеральный директор канала Паата Салия, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".
По его словам, также уволени Георгий Лаперашвили, Нанук Жоржолиани и Эка Квеситадзе.
Гендиректор телекомпании Паата Салия назвал причиной увольнения ведущих журналистов конфликт интересов.
По его словам, увольнение некоторых сотрудников также состоятся после того, как они вернутся из отпуска.
"Сегодня меня вызвал Паата Салия, и за несколько минут до начала брифинга сказал, что я уволен с работы, и это решение Кибара Халваши. Это, разумеется, не было принятым сегодня решением, просто они искали повод", - сказал Меладзе.
18 июля телекомпания сменила собственника, ее новым владельцем стал бизнесмен Кибар Халваши. Сразу после этого был уволен гендиректор компании, теперь Главная прокуратура Грузии обвиняет его в финансовых махинациях.
По словам Меладзе, через две недели после переоформления телевидения на имя Халваши с ним встретилась доверенное лицо миллиардера Бидзины Иванишвили, который руководит партией власти Грузии, и предложило сотрудничество, от чего он отказался.
"Мне сказали, что в интересы Иванишвили входит подготовка репортажей о хищении средств определенными чиновниками и возможных коррупционных сделкак, поскольку он сам борется с ворами бюджета, но были определенные темы, к которым мы не должны были обращаться. Я, разумеется, отказал им в этом", - заявил Меладзе.