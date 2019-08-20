Грузия: обматерившего Путина ведущего уволил новый владелец канала

Глава информационной службы телекомпании Rustavi 2 Нодар Меладзе и несколько сотрудников, в том числе Гиоргий Габуния, обматеривший президента РФ в эфире, уволены с работы.

Об этом заявил на брифинге генеральный директор канала Паата Салия, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

По его словам, также уволени Георгий Лаперашвили, Нанук Жоржолиани и Эка Квеситадзе.

Гендиректор телекомпании Паата Салия назвал причиной увольнения ведущих журналистов конфликт интересов.

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По его словам, увольнение некоторых сотрудников также состоятся после того, как они вернутся из отпуска.

"Сегодня меня вызвал Паата Салия, и за несколько минут до начала брифинга сказал, что я уволен с работы, и это решение Кибара Халваши. Это, разумеется, не было принятым сегодня решением, просто они искали повод", - сказал Меладзе.

18 июля телекомпания сменила собственника, ее новым владельцем стал бизнесмен Кибар Халваши. Сразу после этого был уволен гендиректор компании, теперь Главная прокуратура Грузии обвиняет его в финансовых махинациях.

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По словам Меладзе, через две недели после переоформления телевидения на имя Халваши с ним встретилась доверенное лицо миллиардера Бидзины Иванишвили, который руководит партией власти Грузии, и предложило сотрудничество, от чего он отказался.

"Мне сказали, что в интересы Иванишвили входит подготовка репортажей о хищении средств определенными чиновниками и возможных коррупционных сделкак, поскольку он сам борется с ворами бюджета, но были определенные темы, к которым мы не должны были обращаться. Я, разумеется, отказал им в этом", - заявил Меладзе.