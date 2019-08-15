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Експорт вина з Грузії в Росію в липні впав майже на 30%

Четвер, 15 серпня 2019, 12:55

За даними Національного агентства вина Грузії, експорт вина в Росію в липні цьогоріч скоротився на 27% порівняно з аналогічним періодом 2018 року, а в порівнянні з червнем 2019 року - на 18%.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинський "Перший канал".

Скорочення експорту грузинського вина до РФ в агентстві пояснюють політичними подіями літа 2019 року.

Разом з тим відзначають, що скорочення реалізації цього продукту в Росії вплине на закупівлю винограду і винороби, імовірно, закуплять менше матеріалів, оскільки можуть виникнути проблеми з реалізацією.

Як заявив голова національного агентства вина Леван Мехузла, на це, зокрема, вплинуло рішення Держдуми Росії про можливе накладання санкцій на імпорт грузинського вина і відповідні негативні очікування.

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За інформацією Національного агентства вина, в травні з Грузії в Росію експортували 4 522 250 пляшок вина, в червні - 4 209 866, а в липні експорт скоротився до 3 550 264 пляшок, що на 27% менше, ніж у липні торік, на 28% менше, ніж в травні 2019 року і на 18% менше, ніж показник червня 2019 року.

Після червневих протестів у Тбілісі влада РФ, посилаючись на необхідність захисту російських туристів, з 8 липня заборонила прямі польоти в Грузію. Російським туроператорам заборонили продаж путівок, а уряду доручили евакуювати росіян на батьківщину.

Після того, як грузинський телеведучий Гіоргій Габунія нецензурно висловився на адресу російського президента в прямому ефірі 7 липня, Державна дума РФ на пленарному засіданні 9 липня ухвалила постанову "Про можливі додаткові економічні заходи у зв'язку з антиросійськими провокаціями в Грузії".

Проте президент РФ Владімір Путін заявив, що не став би вводити санкції проти Грузії "з поваги до грузинського народу".

Наприкінці липня курс досяг загрозливого показника на тлі шоків, пов'язаних з туризмом і негативними очікуваннями.

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