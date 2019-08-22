Кремль: Путін і Макрон говорили про обмін утримуваними між Україною і РФ

Президенти Росії і Франції Владімір Путін і Еммануель Макрон в ході переговорів обговорили російсько-українські відносини, зокрема питання обміну утримуваними особами, але без конкретних прізвищ.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якісь персоналії не обговорювалися. Відбувся дуже докладний обмін думками з проблеми врегулювання на південному сході України, обговорювалися російсько-українські відносини, зокрема згадувалася тема обміну утримуваними особами", - сказав Пєсков журналістам в четвер.

Відповідаючи на уточнююче запитання про можливі зрушення в обміні утримуваними між Росією і Україною, Пєсков сказав: "Певні контакти з цього приводу здійснюються".

Як повідомлялося, 20 серпня правозахисний центр "Меморіал" повідомив, що засуджених в РФ п'ятьох громадян України перевели з виправних колоній в слідчий ізолятор "Лефортово" в Москві.

20 серпня в СІЗО "Лефортово" взяли передачі для Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченко. На думку правозахисників, це свідчення того, що всі зазначені особи містяться в установі.

Російський "Интерфакс" з посиланням на обізнане джерело повідомив, що п'ятеро громадян України можуть бути видані на батьківщину для відбування покарання.

Тим часом ще трьох українців, ймовірно, перевели в СІЗО "Лефортово" - Романа Сущенка, Євгена Панова і Олексія Сизоновича.