Після зустрічі з Макроном від Путіна очікують звільнення політв'язнів - Зеркаль

Після зустрічі у Франції з президентом Еммануелем Макроном від президента РФ Владіміра Путіна чекають подальших кроків зі звільнення політв'язнів, вважає заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Всі вимагають від Москви звільнення політв'язнів. Це є однією з передумов для подальшого розвитку діалогу. Для нас, дійсно, важливо не хто привезе, а щоб вони повернулися", - сказала вона, відповідаючи на запитання про можливості звільнення політв'язнів напередодні візиту голови МЗС Німеччини Гайко Мааса до Москви.

Зеркаль зазначила, що на зустрічі президентів РФ Путіна і Франції Макрона обговорювалося питання полонених українців. "Ці питання обговорювалися, і від Путіна очікують подальших кроків", - каже заступниця міністра.

Як повідомлялося, 20 серпня правозахисний центр "Меморіал" повідомив, що засуджених в РФ п'ятьох громадян України перевели з виправних колоній в слідчий ізолятор "Лефортово" в Москві.

20 серпня в СІЗО "Лефортово" взяли передачі для Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченко. На думку правозахисників, це свідчення того, що всі зазначені особи містяться в установі.

Російський "Интерфакс" з посиланням на обізнане джерело повідомив, що п'ятеро громадян України можуть бути видані на батьківщину для відбування покарання.

Тим часом ще трьох українців, ймовірно, перевели в СІЗО "Лефортово" - Романа Сущенка, Євгена Панова і Олексія Сизоновича.