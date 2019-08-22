Кремль: Путин и Макрон обсуждали обмен удерживаемыми между Украиной и РФ

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе переговоров обсудили российско-украинские отношения, в частности вопрос обмена удерживаемыми лицами, но без конкретных фамилий.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Какие-то персоналии не обсуждались. Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в частности упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами", - сказал Песков журналистам в четверг.

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Отвечая на уточняющий вопрос о возможных сдвигах в обмене удерживаемыми между Россией и Украиной, Песков сказал: "Определенные контакты по этому поводу осуществляются".

Как сообщалось, 20 августа правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что осужденных в РФ пятерых граждан Украины перевели из исправительных колоний в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

20 августа в СИЗО "Лефортово" взяли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.

Российский "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что пятеро граждан Украины могут быть выданы на родину для отбывания наказания.

Тем временем еще трех украинцев, вероятно, перевели в СИЗО "Лефортово" - Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича.