В КНДР назвали Помпео "отрутою", що заважає переговорам про денуклеаризацію

Міністр закордонних справ Північної Кореї Рі Ен Хо заявив, що держсекретар США Майк Помпео є "отрутою", яка тільки ускладнює переговори про денуклеаризацію.

Про це йдеться у його заяві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Переговори, спрямовані на демонтаж ядерних і ракетних програм КНДР, зайшли у глухий кут після провального другого саміту між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином у в'єтнамській столиці Ханої в лютому.

Трамп і Кім знову зустрілися в червні на міжкорейському кордоні і домовилися відновити переговори на робочому рівні, але цього не сталося.

Після в'єтнамського саміту Північна Корея зажадала, щоб Помпео був замінений "більш зрілою людиною".

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Рі Ен Хо, який брав участь у ханойському саміті разом з Помпео, назвав головного переговірника США "непохитною отрутою американської дипломатії", що використовує "заяложену санкційну риторику".

"Він дійсно досить нахабний, щоб казати такі бездумні слова, які тільки залишають нас розчарованими і скептично налаштованими щодо того, чи можемо ми вирішити будь-яку проблему з такою людиною", - йдеться у заяві міністра.

"Якщо США все ще мріють про те, щоб отримати все через санкції, у нас залишається два варіанти: або залишити їх тішитися своїми мріями, або розбудити від сну. Ми готові як до діалогу, так і до протистояння," – заявив Рі Ен Хо.

В останні тижні Північна Корея випустила серію ракет малої дальності на знак протесту проти спільних військових навчань США і Південної Кореї, що ускладнює відновлення переговорів щодо денуклеаризації.