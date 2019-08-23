В КНДР назвали Помпео "ядом", который мешает переговорам о денуклеаризации

Министр иностранных дел Северной Кореи Ри Ен Хо заявил, что госсекретарь США Майк Помпео – это "яд", который только усложняет переговоры о денуклеаризации.

Об этом говорится в его заявлении, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Переговоры, направленные на демонтаж ядерных и ракетных программ КНДР, зашли в тупик после провального второго саммита между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном во вьетнамской столице Ханое в феврале.

Трамп и Ким снова встретились в июне на межкорейской границе и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но этого не произошло.

После вьетнамского саммита Северная Корея потребовала, чтобы Помпео заменили "более зрелым человеком".

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Ри Ен Хо, который участвовал в ханойском саммите вместе с Помпео, назвал главного переговорщика США "непоколебимым ядом американской дипломатии", использующим "избитую санкционную риторику".

"Он действительно довольно наглый, чтобы говорить такие бездумные слова, которые только оставляют нас разочарованными и скептически настроенными по поводу того, можем ли мы решить любую проблему с таким человеком", - говорится в заявлении министра.

"Если США все еще мечтают о том, чтобы получить все путем санкций, у нас остается два варианта: или оставить их радоваться своим мечтам, или пробудить от сна. Мы готовы как к диалогу, так и к противостоянию", - заявил Ри Ен Хо.

В последние недели Северная Корея выпустила серию ракет малой дальности в знак протеста против совместных военных учений США и Южной Кореи, что затрудняет возобновление переговоров по денуклеаризации.