Прага пропонує РФ забрати пам'ятник Конєву на свою територію: втомилися відмивати

Голова адміністрації району Прага-6, де розміщений пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву, вважає недоцільним відновлювати монумент після чергового облиття фарбою і пропонує посольству Росії забрати його на свою територію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

"Видно, що на дворі серпень. Конєв знову червоний, як і щороку", - заявив голова адміністрації Ондржей Колар. "Я вважаю, що поки цей пам'ятник буде тут стояти, він постійно буде залишатися мішенню для нападу вандалів", - пояснив він.

"Те, що відбувається, однозначно вказує на те, що мешканців Праги-6 не хочуть, щоб тут стояв цей пам'ятник. Цього разу ми вирішили залишити все як є. Моя особиста думка - напис, який з'явився на пам'ятнику, - правдиво говорить про ту людину, яка там зображена. Це доповнюють і інформаційні таблички, які ми там розмістили. Крім того, я не бачу сенсу витрачати гроші мешканців Праги-6 на щось, що вони не хочуть у себе бачити", - заявив Колар.

Зараз районна адміністрація готує лист до посольства РФ, "в якому закличемо їх до переговорів і повторимо нашу пропозицію, зроблену ще два з половиною роки тому, щоб вони перенесли пам'ятник маршалу Конєву на територію посольства, тобто на територію РФ".

"Не думаю, що хтось із чеських громадян буде настільки відчайдушним, що стане лазити через паркан російського посольства і обливати маршала Конєва фарбою на території іншої держави. Конєв де-факто залишився б в Празі-6, тому що посольство РФ перебуває в цьому районі. Якщо росіяни не погодяться, ми будемо вести переговори і з іншими суб'єктами - Військово-історичним інститутом, музеєм тоталітаризму, який може з'явитися в Празі. Думаю, пам'ятник непогано б виглядав у Військовому музеї", - розповів Колар.

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У відповідь на офіційний протест посольства РФ Міністерство закордонних справ Чехії в своїй заяві вказує, що коментувати рішення адміністрації Праги-6 не належить до компетенції зовнішньополітичного відомства.

"Ми звертаємо увагу, що пам'ятник не є військовим похованням, які підлягають під дію міжурядового договору між ЧР і РФ про взаємну охорону військових могил, і на нього не поширюються інший захист в рамках міжнародного права. Він перебуває повністю у веденні органів місцевого самоврядування. Згідно з Конституцією Чеської республіки, держава може втручатися в діяльність територіальних органів самоврядування тільки при порушенні закону", - йдеться в заяві МЗС Чехії.