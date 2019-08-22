У Празі облили фарбою пам’ятник радянському маршалу Конєву

Невідомі вандали в черговий раз облили фарбою пам'ятник маршалу СРСР Івану Конєву у Празі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Denik N.

Невідомі облили червонною фарбою постамент, на якому стоїть пам'ятник, а біля підніжжя написали білою фарбою: "Ні кривавому маршалу, ми не забудемо" і дата 1968.

"Ми отримали повідомлення про пошкодження пам'ятника після 9.00. Правоохоронці обстежать відбитки ніг і вивчать записи з камер спостереження, щоб знайти виконавців"",- сказав Ян Данек, прес-секретар празької поліції.

Вандалам загрожує один рік позбавлення волі.

Пам'ятник Конєву вже не вперше стає об'єктом атак – обписували і обливали фарбою його вже декілька разів.

Раніше на пам'ятнику празька влада встановила пояснювальні таблички чеською, англійською та російською мовами, у яких буде викладена біографія маршала "з усіма її достоїнствами та недоліками". Такий крок обурив Росію.

Після присутності на декількох фронтах у роки Другої світової війни Іван Конєв був залучений до придушення угорського повстання в 1956 році, а також був присутній у Берліні на час будівництва Берлінської стіни в 1961 році. 1968 рік - це дата радянського вторгнення в Чехословаччину.