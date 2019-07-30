Скандальний російський дипломат підтвердив, що залишить Чехію

Співробітник російського посольства у Празі Александр Терентьєв, відкликання якого від Москви вимагає МЗС Чехії, підтвердив, що залишить країну в серпні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deník N.

На запитання, чи залишає він країну, Терентьєв сказав "так", але не став пояснювати причини та обставини свого від'їзду.

Терентьєв поїде з Чехії в результаті переговорів між міністром закордонних справ Томашем Петршичеком і російським посольством. Петршичек повідомив, що "питання ще врегульовується дипломатичним шляхом", але він вірить в "якнайшвидшу і позитивну розв'язку" ситуації.

На початку березня чеське медіа повідомило, що російське посольство в Празі отримує прибуток від здачі в оренду майже двох сотень квартир в чотирьох будинках у районі Прагa 6, призначених для російських дипломатів.

Квартири в чотирьох будинках належать чеській державі і надані російському посольству для її дипломатів на невизначений період ще до падіння комунізму 1989 року, підтвердили в МЗС Чехії.

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Мешканці квартир здебільшого є російськими громадянами і орендують тамтешнє житло десятки років. Посольство РФ всупереч міжурядовим договорам також здавало квартири туристам.

При цьому орендарі не мають відповідних договорів і вносять плату готівкою, що є порушенням закону. Вони не можуть довести, як довго вони мешкають за цією адресою і скільки платять за оренду.

МЗС Чехії висловило в зв'язку з цим протест і зажадало від російського посольства якомога швидше відкликати свого співробітника Александра Терентьєва, який брав плату від наймачів житла і звинувачується в застосуванні до них фізичного насильства.