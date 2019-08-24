Грузія запроваджує пільги для туристичної галузі, що постраждала від санкцій РФ

В грузинському уряді запускають механізм підтримки туристичної галузі, що постраждала внаслідок російських санкцій.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне повідомлення розміщено на сайті Міністерства економіки та стійкого розвитку Грузії.

Урядова ініціатива передбачає співфінансування кредитної процентної ставки для підприємців, які мають фінансові труднощі через російські санкції та зменшення туристичних потоків.

Агентство Enterprise Georgia (входить у склад Міністерства економіки та сталого розвитку) з 1 вересня та протягом наступних шести місяців буде компенсувати 80% щомісячних відсоткових платежів за кредитами в національній валюті та 70% - у випадку позик в іноземній валюті.

На компенсацію можуть розраховувати власники готелів на 4-20 номерів, які до 30 червня взяли позику на будівництво або ремонт готелю.

Максимальна сума позики для співфінансування становить 300 тисяч лари, 100 тися доларів або 80 тисяч євро.

Нагадаємо, через скандал із російськими депутатами, які з’явилися у грузинському парламенті, 20 червня ввечері в Тбілісі почалися масові протести.

21 червня, після масових протестів у Тбілісі, президент Росії Владімір Путін тимчасово заборонив російським авіакомпаніям польоти в Грузію з 8 липня. В Міністерстві транспорту РФ заявили, що заборона на польоти в Росію грузинських авіакомпаній триватиме до моменту повного погашення заборгованості з аеронавігаційного обслуговування.

Грузинські авіакомпанії Georgian Airways і MyWay Airlines також завершили польоти в Росію 7 липня.