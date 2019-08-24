Грузия вводит льготы для туристической отрасли, пострадавшей от санкций РФ

В грузинском правительстве запускают механизм поддержки туристической отрасли, пострадавшей в результате российских санкций.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее сообщение размещено на сайте Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Правительственная инициатива предусматривает софинансирование кредитной процентной ставки для предпринимателей, которые имеют финансовые трудности из-за российские санкции и уменьшение туристических потоков.

Агентство Enterprise Georgia (входит в состав Министерства и устойчивого развития) с 1 сентября и в течение следующих шести месяцев будет компенсировать 80% ежемесячных процентных платежей по кредитам в национальной валюте и 70% - в случае займов в иностранной валюте.

На компенсацию могут рассчитывать владельцы отелей 4-20 номеров, которые до 30 июня приняли заем на строительство или ремонт отеля.

Максимальная сумма займа для софинансирования составляет 300 000 лари, 100 ся долларов или 80 000 евро.

Напомним, из-за скандала с российскими депутатами, которые появились в грузинском парламенте, 20 июня вечером в Тбилиси начались массовые протесты.

21 июня после массовых протестов в Тбилиси, президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля. В Министерстве транспорта РФ заявили, что запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний будет продолжаться до момента полного погашения задолженности по аэронавигационного обслуживания.

Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines также завершили полеты в Россию 7 июля.