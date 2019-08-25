У Барселоні евакуювали пляж через ймовірний вибуховий пристрій у морі
Неділя, 25 серпня 2019, 16:49
Міська гвардія Барселони зранку у неділю евакуювала пляж Сан Себастіа через знаходження у воді імовірного вибухового пристрою.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.
Пристрій, що знаходиться на глибині трьох метрів і 40 метрів від берега, може бути снарядом часів Громадянської війни.
Пристрій було виявлено представником Громадянської гвардії під час відпочинку.
Правоохоронці встановили периметр безпеки у воді і на суші, евакуювавши відпочивальників і закривши пляж щонайменше до понеділка.
Повідомляється, що зараз на місці працюють драйвери. Якщо підтвердиться, що знахідка справді є вибухівкою, буде проведена її деактивація.
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