Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

На Майорке вертолет столкнулся с небольшим самолетом, пятеро погибших

Лидеры G7 согласились: возвращать РФ за стол рано, но координацию надо укрепить – СМИ

Трамп заявил о вполне возможном приглашении Путина на следующий саммит G7

Премьер Британии не хочет платить ЕС 43 млрд евро в случае Brexit без соглашения – СМИ






В Барселоне эвакуировали пляж из-за предполагаемого взрывного устройства в море

Воскресенье, 25 августа 2019, 16:49

Городская гвардия Барселоны утром в воскресенье эвакуировала пляж Сан Себастиа из-за нахождения в воде предполагаемого взрывного устройства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Устройство, что находится на глубине трех метров и 40 метров от берега, может быть снарядом времен Гражданской войны.

Устройство было обнаружено представителем Гражданской гвардии во время отдыха.

Правоохранители установили периметр безопасности в воде и на суше, эвакуировав отдыхающих и закрыв пляж минимум до понедельника.

 

Сообщается, что сейчас на месте работают драйверы. Если подтвердится, что находка действительно является взрывчаткой, будет проведена ее деактивация.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания
powered by lun.ua