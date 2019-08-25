В Барселоне эвакуировали пляж из-за предполагаемого взрывного устройства в море
Воскресенье, 25 августа 2019, 16:49
Городская гвардия Барселоны утром в воскресенье эвакуировала пляж Сан Себастиа из-за нахождения в воде предполагаемого взрывного устройства.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.
Устройство, что находится на глубине трех метров и 40 метров от берега, может быть снарядом времен Гражданской войны.
Устройство было обнаружено представителем Гражданской гвардии во время отдыха.
Правоохранители установили периметр безопасности в воде и на суше, эвакуировав отдыхающих и закрыв пляж минимум до понедельника.
Сообщается, что сейчас на месте работают драйверы. Если подтвердится, что находка действительно является взрывчаткой, будет проведена ее деактивация.
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