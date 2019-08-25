Невеликий літак розбився біля альпійського перевалу в Швейцарії
Неділя, 25 серпня 2019, 17:48
Невеликий літак зазнав катастрофи в районі перевалу Симплон в Швейцарських Альпах, загинули троє людей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Поліція кантону Вале повідомила, що літак Piper вилетів у неділю вранці з аеродрому в Західній Швейцарії і прямував до Італії.
Трохи менш ніж через півтори години він впав недалеко від італійського кордону і загорівся.
З-під уламків були витягнуті тіла пілота, пасажира і маленької дитини. Поліція заявила, що загиблих ще мають формально ідентифікувати.
Про можливу причину катастрофи поки не повідомляється.
Перевал Симплон, розташований на висоті 2 005 метрів над рівнем моря, з'єднує південну Швейцарію з північною Італією.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua