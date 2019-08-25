Невеликий літак розбився біля альпійського перевалу в Швейцарії

Невеликий літак зазнав катастрофи в районі перевалу Симплон в Швейцарських Альпах, загинули троє людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Поліція кантону Вале повідомила, що літак Piper вилетів у неділю вранці з аеродрому в Західній Швейцарії і прямував до Італії.

Трохи менш ніж через півтори години він впав недалеко від італійського кордону і загорівся.

З-під уламків були витягнуті тіла пілота, пасажира і маленької дитини. Поліція заявила, що загиблих ще мають формально ідентифікувати.

Про можливу причину катастрофи поки не повідомляється.

Перевал Симплон, розташований на висоті 2 005 метрів над рівнем моря, з'єднує південну Швейцарію з північною Італією.