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Небольшой самолет разбился возле альпийского перевала в Швейцарии

Воскресенье, 25 августа 2019, 17:48

Небольшой самолет потерпел катастрофу в районе перевала Симплон в Швейцарских Альпах, погибли трое людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Полиция кантона Вале сообщила, что самолет Piper вылетел в воскресенье утром из аэродрома в Западной Швейцарии и направлялся в Италию.

Чуть менее чем через полтора часа он упал недалеко от итальянской границы и загорелся.

Из-под обломков были извлечены тела пилота, пассажира и маленького ребенка. Полиция заявила, что погибших еще должны формально идентифицировать.

О возможной причине катастрофы пока не сообщается.

Перевал Симплон, расположенный на высоте 2 005 метров над уровнем моря, соединяет южную Швейцарию с северной Италией.

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