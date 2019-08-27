Причиною авіакатастрофи на Майорці, ймовірно, був людський фактор

Причиною авіакатастрофи над Майоркою, внаслідок якої загинули семеро людей, ймовірно, став людський фактор.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Слідчі схиляються до думки, що пілоти вертольота та легкомоторного літака, які зіткнулися 25 серпня на висоті 250 метрів, ймовірно просто не бачили один одного.

Поки немає жодних ознак того, що до аварії могла призвести технічна несправність. Після опитування кількох очевидців зіткнення слідчими все вказує на те, що причиною найбільшої в історії острова авіакатастрофи став саме людський фактор.

Утім, четверо експертів іспанського відомства цивільної авіації, які прибули на острів, намагаються встановити конкретну причину аварії. Суддя у місті Інка розпорядилася провести розтин тіл загиблих, після чого їх передадуть рідним для поховання.

Серед загиблих в інциденті - сім'я з Мюнхена у складі батьків та двох неповнолітніх дітей, яка належала до відомої родини підприємців Інзелькаммер.

На день народження чоловіка сім'я вирішила здійснити оглядовий політ над островом на гелікоптері. Пілотом вертольота був громадянин Італії, в легкомоторному літаку загинули двоє громадян Іспанії.

Чимало експертів висловлюють подив, що за умов чіткої видимості пілоти обох літальних апаратів, які перебували на однаковій висоті, не помітили один одного. Водночас вони вказують на те, що із значним зростанням кількості туристів останнім часом суттєво збільшилася кількість оглядових польотів над островом на гелікоптерах і легкомоторних літаках та закликають посилити контроль повітряного простору.