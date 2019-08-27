Причиной авиакатастрофы на Майорке, вероятно, был человеческий фактор

Причиной авиакатастрофы над Майоркой, в результате которой погибли семь человек, вероятно, стал человеческий фактор.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Следователи склоняются к мнению, что пилоты вертолета и легкомоторного самолета, которые столкнулись 25 августа на высоте 250 метров, вероятно просто не видели друг друга.

Пока нет никаких признаков того, что к аварии могла привести техническая неисправность. После опроса нескольких очевидцев столкновения следователями все указывает на то, что причиной крупнейшей в истории острова авиакатастрофы был именно человеческий фактор.

Впрочем, четверо экспертов испанского ведомства гражданской авиации, которые прибыли на остров, пытаются установить конкретную причину аварии. Судья в городе Инка распорядилась провести вскрытие тел погибших, после чего их передадут родным для захоронения.

Среди погибших в инциденте - семья из Мюнхена в составе родителей и двух несовершеннолетних детей, которая принадлежала к известной семье предпринимателей Инзелькаммер.

На день рождения мужа семья решила осуществить обзорный полет над островом на вертолете. Пилотом вертолета был гражданин Италии, в легкомоторном самолете погибли двое граждан Испании.

Многие эксперты высказывают удивление, что при четкой видимости пилоты обоих летательных аппаратов, которые находились на одинаковой высоте, не заметили друг друга.

В то же время они указывают на то, что со значительным ростом числа туристов в последнее время существенно увеличилось количество обзорных полетов над островом на вертолетах и ​​легкомоторных самолетах и ​​призывают усилить контроль воздушного пространства.