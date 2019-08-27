Юнкер: "жорсткий" Brexit буде виключно рішенням Британії, а не ЄС

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер розгляне будь-які конкретні пропозиції британського прем'єр-міністра щодо Північної Ірландії, але ЄС завжди буде діяти в інтересах Республіки Ірландія.

Про це Юнкер сказав у телефонній розмові з британським прем'єром Борисом Джонсоном, повідомляє "Європейська правда".

"Президент Юнкер повторив свою готовність конструктивно працювати з прем'єр-міністром Джонсоном і розглянути будь-які конкретні пропозиції, які у нього можуть бути, за умови, що вони сумісні з Угодою про вихід", - йдеться в заяві Єврокомісії.

Юнкер додав, що ЄС зробить все можливе, щоб уникнути "жорсткого" Brexit, заявивши, що такий сценарій буде тільки рішенням Британії, а не ЄС.

"Президент Юнкер наголосив, що ЄС повністю готовий до сценарію без угоди, але зробить все можливе, щоб уникнути цієї ситуації", - заявили в Єврокомісії.

Нагадаємо, Джонсон не хоче виплачувати ЄС всі 43 мільярди євро зобов’язань у випадку "жорсткого" виходу з блоку.

Джонсон вважає, що Британія повинна заплатити лише 10 млрд євро.