Юнкер: "жесткий" Brexit будет исключительно решением Британии, а не ЕС

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассмотрит любые конкретные предложения британского премьер-министра в отношении Северной Ирландии, но подчеркнул, что поддержка блоком Ирландии неуклонна.

Об этом Юнкер сказал в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном, сообщает "Европейская правда".

"Президент Юнкер повторил свою готовность конструктивно работать с премьер-министром Джонсоном и рассмотреть любые конкретные предложения, которые у него могут быть, при условии, что они совместимы с Соглашением о выходе", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Юнкер добавил, что ЕС сделает все возможное, чтобы избежать "жесткого" Brexit, заявив, что такой сценарий будет только решением Британии, а не ЕС.

"Президент Юнкер подчеркнул, что ЕС полностью готов к сценарию без соглашения, но сделает все возможное, чтобы этого избежать этой ситуации", - заявили в Еврокомиссии.

Напомним, Джонсон не хочет выплачивать ЕС все 43 миллиарда еврообязательств в случае "жесткого" выхода из блока.

Джонсон считает, что Британия должна заплатить только 10 млрд евро.