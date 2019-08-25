Прем’єр Британії не хоче платити ЄС 43 млрд євро у разі Brexit без угоди – ЗМІ

Прем'єр Британії Борис Джонсон, як очікується, заявить президенту Європейської ради Дональду Туску про намір сплатити лише чверть так званого рахунку за розлучення у разі Brexit без угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Зустріч Бориса Джонсона запланована в неділю в рамках саміту "Групи семи" у французькому Біарріці.

У разі виходу з ЄС без угоди Британія має намір сплатити не 39 млрд фунтів стерлінгів (трохи більше 43 млрд євро), як було домовлено раніше, а лише 9 мільярдів фунтів (майже 10 млрд євро).

Президент Франції Еммануель Макрон в середу заявив, що Brexit без угоди буде власним рішенням Лондона, а не Брюсселя.

Чиновник в офісі Макрона сказав, що Brexit без угоди не зніме зобов'язання Британії оплатити рахунок за вихід в ЄС.

Нездатність виплатити 39 мільярдів фунтів стерлінгів за вихід з ЄС означатиме дефолт по суверенному боргу, повідомило в червні джерело, близьке до Макрона.