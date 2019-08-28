США підтримують швидше схвалення Радою законопроектів Зеленського

Радник з питань національної безпеки США Джон Болтон вважає, що швидке ухвалення законопроектів новою Радою, що може розпочатися вже у четвер, допоможе Зеленському на міжнародному фронті.

Про це він заявив у коментарі журналістам на завершення свого візиту в Україну.

Болтон, який перед тим провів зустріч із Володимиром Зеленським, розповів, що схвалює його ініціативу щодо невідкладного ухвалення президентських законопроектів.

"Я почув від президента Зеленського про плани реформ в Україні, законопроекти, які вони подадуть в парламент, їхнє очікуване схвалення, і щодо планів затвердження кабінету міністрів вже завтра", - розповів він.

З усіх секторів реформування представник американського уряду він виділив протидію корупції, наголосивши, що це є також безпековим питанням для України.

"Якщо говорити політично, то законодавчий успіх, ухвалення цих реформ посилить позиції Зеленського у світі", - сказав Болтон.