США поддерживают скорее принятие Радой законопроектов Зеленского

Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон считает, что быстрое принятие законопроектов новой Радой, которое может начаться уже в четверг, поможет Зеленскому на международном фронте.

Об этом он заявил в комментарии журналистам в завершение своего визита в Украину.

Болтон, который перед тем провел встречу с Владимиром Зеленским, рассказал, что одобряет его инициативу по безотлагательному принятию президентских законопроектов.

"Я услышал от президента Зеленского о планах реформ в Украине, о законопроектах, которые они подадут в парламент, их ожидаемом одобрении, и о планах утверждение кабинета министров уже завтра", - рассказал он.

Из всех секторов реформирования представитель американского правительства выделил противодействие коррупции, отметив, что это также вопрос безопасности для Украины.

"Если говорить политически, то законодательный успех, принятие этих реформ усилит позиции Зеленского в мире", - сказал Болтон.