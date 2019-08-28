Співробітники авіакомпанії Iberia скасували страйк в аеропорту Барселони

Страйк наземного персоналу авіакомпанії Iberia в аеропорту Барселони скасували.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Страйк був запланований на 30 і 31 серпня.

Рішення про скасування страйку було прийняте в середу за результатами зустрічі керівництва авіакомпанії з представниками комітету співробітників наземних служб барселонського аеропорту. Ініціатором цієї зустрічі став уряд Каталонії.

Попередні страйки пройшли 27 і 28 липня, а також 24 і 25 серпня. В результаті страйків, за даними ЗМІ, були скасовані близько 350 рейсів. Ситуація торкнулася в цілому близько 35 тисяч осіб.

Всього в наземних службах аеропорту працюють 2,7 тисячі співробітників Iberia. Раніше повідомлялося, що керівництву авіакомпанії не вдалося домовитися з профспілками, що вимагають збільшення кількості персоналу через високе навантаження.