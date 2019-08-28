Сотрудники авиакомпании Iberia отменили забастовку в аэропорту Барселоны

Забастовку наземного персонала авиакомпании Iberia в аэропорту Барселоны отменили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Забастовка была запланирована на 30 и 31 августа.

Решение об отмене забастовки было принято в среду по итогам встречи руководства авиакомпании с представителями комитета сотрудников наземных служб барселонского аэропорта. Инициатором этой встречи стало правительство Каталонии.

Предыдущие забастовки прошли 27 и 28 июля, а также 24 и 25 августа. В результате забастовок, по данным СМИ, были отменены около 350 рейсов. Ситуация коснулась в общей сложности около 35 тысяч человек.

Всего в наземных службах аэропорта работают 2,7 тысячи сотрудников Iberia. Ранее сообщалось, что руководству авиакомпании не удалось договориться с профсоюзами, которые требуют увеличения количества персонала из-за высокой нагрузки.