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Сотрудники авиакомпании Iberia отменили забастовку в аэропорту Барселоны

Среда, 28 августа 2019, 16:28

Забастовку наземного персонала авиакомпании Iberia в аэропорту Барселоны отменили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Забастовка была запланирована на 30 и 31 августа.

Решение об отмене забастовки было принято в среду по итогам встречи руководства авиакомпании с представителями комитета сотрудников наземных служб барселонского аэропорта. Инициатором этой встречи стало правительство Каталонии.

Предыдущие забастовки прошли 27 и 28 июля, а также 24 и 25 августа. В результате забастовок, по данным СМИ, были отменены около 350 рейсов. Ситуация коснулась в общей сложности около 35 тысяч человек.

Всего в наземных службах аэропорта работают 2,7 тысячи сотрудников Iberia. Ранее сообщалось, что руководству авиакомпании не удалось договориться с профсоюзами, которые требуют увеличения количества персонала из-за высокой нагрузки.

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