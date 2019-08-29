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Посол України в Раді Європи стане віцепрем'єром з євроінтеграції

Четвер, 29 серпня 2019, 13:09

Кандидатура посла України в Раді Європи Дмитра Кулеби запропонована на посаду віцепрем'єра з питань євроінтеграції в новому уряді.

Про це заявив нардеп від партії "Слуга народу" Богдан Яременко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зовнішньополітичний блок, напевно, найбільш збалансований за всю історію України: віцепрем'єр з європейської інтеграції - Кулеба та Пристайко - міністр закордонних справ", - сказав він.

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За інформацією "Європейської правди", призначення вже узгодили з Кулебою і зараз він перебуває у Києві.

Кулеба у квітні 2016 року був призначений на посаду Постійного представника України при Раді Європи.

В уряді Володимира Гройсмана посаду віце-прем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції обіймала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Зараз вона обрана до Верховної ради і, скоріше за все, очолить парламентський комітет з євроінтеграції.

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