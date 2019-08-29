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Посол Украины в Совете Европы станет вице-премьером по евроинтеграции

Четверг, 29 августа 2019, 13:09

Кандидатура посла Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы предложена на должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции в новом правительстве.

Об этом заявил нардеп от партии "Слуга народа" Богдан Яременко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Внешнеполитический блок, наверное, наиболее сбалансированный за всю историю Украины: вице-премьер по европейской интеграции - Кулеба и Пристайко - министр иностранных дел", - сказал он.

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По информации "Европейской правды", назначение уже согласовали с Кулебой и сейчас он находится в Киеве.

Кулеба в апреле 2016 года был назначен на должность постоянного представителя Украины при Совете Европы.

В правительстве Владимира Гройсмана должность вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции занимала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Сейчас она избрана в Верховную Раду и, скорее всего, возглавит парламентский комитет по евроинтеграции.

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