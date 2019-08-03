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Потужна буря на Балканах призвела до травмувань і збитків у кількох країнах

Субота, 3 серпня 2019, 12:55

Потужна буря на Балканах поранила кількох людей, коли сильний вітер і дощ виривали з корінням дерева, зривали дахи та відрізали електроенергію в частинах регіону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Поліція Хорватії заявила в суботу, що німецький громадянин у п'ятницю отримав опіки від удару блискавки біля столиці Загреба. Поліція заявляє, що в інцидент потрапили ще двоє людей, які отримали шок, але обійшлося без видимих ​​травм.

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Буря також прокотилася уздовж узбережжя Хорватії Адріатикою, ламаючи дерева, що призвело до блокування доріг, пошкодження ліній електропередачі та затоплення вулиць. Поліція заявляє, що отримала десяток звернень до рятувальників на морі.

Державне телебачення Сербії говорить, що дерево впало на 54-річного чоловіка на півдні Сербії, що спричинило серйозні травми хребта і легке поранення дружини. Град, вітeр та дощ завдали великої шкоди у частинах країни.

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Хорватія стихійні лиха Сербія
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