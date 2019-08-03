Мощная буря на Балканах привела к травмам и убыткам в нескольких странах
Мощная буря на Балканах ранила несколько человек, когда сильный ветер и дождь вырывали с корнями деревья, срывали крыши и отрезали электроэнергию в частях региона.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Полиция Хорватии заявила в субботу, что немецкий гражданин в пятницу получил ожоги от удара молнии возле столицы Загреба. Полиция заявляет, что в инцидент попали еще два человека, которые получили шок, но обошлось без видимых травм.
Буря также прокатилась вдоль побережья Хорватии Адриатикой, ломая деревья, что привело к блокированию дорог, повреждений линий электропередачи и затоплениям улиц. Полиция заявляет, что получила десяток обращений к спасателям на море.
Государственное телевидение Сербии говорит, что дерево упало на 54-летнего мужчину на юге Сербии, что повлекло серьезные травмы позвоночника и легкое ранение жены. Град, ветeр и дождь нанесли большой вред в частях страны.