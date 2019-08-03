Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Зеленский предлагает дать безвиз ряду стран, чтобы оттуда ехали лечиться в Украину

Мощная буря на Балканах привела к травмам и убыткам в нескольких странах

В США узнали детали телефонного разговора Путина с Трампом

США официально объявили второй пакет санкций за отравление Скрипалей






Мощная буря на Балканах привела к травмам и убыткам в нескольких странах

Суббота, 3 августа 2019, 12:55

Мощная буря на Балканах ранила несколько человек, когда сильный ветер и дождь вырывали с корнями деревья, срывали крыши и отрезали электроэнергию в частях региона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Полиция Хорватии заявила в субботу, что немецкий гражданин в пятницу получил ожоги от удара молнии возле столицы Загреба. Полиция заявляет, что в инцидент попали еще два человека, которые получили шок, но обошлось без видимых травм.

Читайте также
В Польше предъявили обвинения синоптикам из-за гибели подростков во время урагана

Буря также прокатилась вдоль побережья Хорватии Адриатикой, ломая деревья, что привело к блокированию дорог, повреждений линий электропередачи и затоплениям улиц. Полиция заявляет, что получила десяток обращений к спасателям на море.

Государственное телевидение Сербии говорит, что дерево упало на 54-летнего мужчину на юге Сербии, что повлекло серьезные травмы позвоночника и легкое ранение жены. Град, ветeр и дождь нанесли большой вред в частях страны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Хорватия стихийные бедствия Сербия
powered by lun.ua