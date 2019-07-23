У Польщі висунули звинувачення синоптикам через загибель підлітків під час буревію

Польська прокуратура висунула двом синоптикам звинувачення у ненавмисному невиконанні службових обов’язків у зв’язку із загибеллю двох дівчат-підлітків під час буревію у серпні 2017 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

В ніч з 11 на 12 серпня 2017 року Поморським воєводством Польщі прокотилися сильні грози з потужними поривами вітру. Табір скаутів був знищений. Загинули двоє дівчат-підлітків віком 13 і 14 років. 38 інших учасників табору потрапили з різними травмами до лікарень.

Як повідомив прессекретар обласної прокуратури Слупська Павел Внук, у зв'язку з трагедією висунуті звинувачення ще двом людям.

Синоптикам з Кракова і Варшави, які в день буревію "виконували метеорологічні чергування з компетенцією прийняття рішень для території всієї країни", прокуратура висунула звинувачення ненавмисного невиконання службових обов'язків.

На думку слідчих, вони мали підвищити ступінь метеорологічної небезпеки для Поморського та Куявсько-Поморського воєводств.

Синоптики не визнали скоєння ними злочину, відмовилися від подання пояснень і відповідей на запитання. Стосовно підозрюваних не було застосовано жодних заходів.

За вчинення інкримінованого їм злочину загрожує штраф, покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на строк до 2 років.