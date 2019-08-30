Польща: деякі важливі заяви зачекають візиту Трампа

Помічник президента Польщі Анджея Дуди заявив у четвер, що президент США Дональд Трамп може відвідати Польщу найближчими місяцями, щоб зробити заяви, які може робити лише президент.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters.

"Можливо, якась частина заяв, яку може зробити лише президент США, буде відкладена, і, можливо, деякі заяви зачекають його візиту до Варшави", - заявив голова Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський.

Він не відповів прямо на запитання щодо послаблення візового режиму, сказавши лише, що йдеться про польсько-американську "співпрацю".

Польща вже домовилася зі Сполученими Штатами, де на її теренах розмістяться додаткові війська США, заявив міністр оборони Маріуш Блащак у п’ятницю, через день після того, як президент Дональд Трамп скасував поїздку до Варшави у зв'язку з наближенням урагану до Флориди. Замість нього до Варшави полетить віцепрезидент Майк Пенс.

Під час візиту Трампа очікувались оголошення щодо військової сфери, але Блащак заявив, що деякі угоди вже укладені, не вдаючись до деталей.

"Ми готові повідомити громадськості узгоджену інформацію щодо місць, де будуть розміщуватися солдати", - сказав він, хоча не назвав жодного місця.

Опозиція Польщі заявила, що правляча націоналістична партія "Закон і справедливість" (PiS) хоче використати візит Трампа як інструмент у своїй кампанії до парламентських виборів 13 жовтня.

У червні у Вашингтоні президент США Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда підписали оборонну угоду, за якою ще 1000 американських військових мають розмістити у Польщі на ротаційній основі. Нині в Польщі на ротаційній основі перебувають близько 4500 американських військових.

Польські ЗМІ писали, що вперше в історії президенти Польщі та США мали разом відвідати військову частину - авіабазу в Повідзі. Саме 33-тя транспортна авіабаза ВПС Польщі у Повідзі має стати одним з головних елементів посиленої американської присутності в Польщі.