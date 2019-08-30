Трамп скасував візит до Польщі, де мав зустрітися із Зеленським

Президент США Дональд Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з наближенням урагану до Флориди.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg.

"Шторм виглядає так, що він може бути дуже, дуже великим", - сказав Трамп. "Майк поїде".

Замість Трампа до Варшави полетить віцепрезидент Майк Пенс. Наразі не анонсувалося, чи проведе він ті зустрічі, які були у графіку Трампа.

"Нашим головним пріоритетом є безпека і захист американського народу від урагану", - сказав Трамп, цитує AP.

Трамп підкреслив, що для нього "дуже важливо" бути у Вашингтоні, коли ураган "Доріан" дістанеться до Флориди.

Трамп планував приїхати до Польщі у неділю для дводенного візиту в рамках заходів до 80-ї річниці Другої світової війни.

31 серпня президент Володимир Зеленський у Варшаві зустрінеться з польським керівництвом - президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і парламентарями.

На 1 вересня у Зеленського в Варшаві були заплановані зустрічі з лідерами Бельгії, Литви, Грузії та США.

Українські джерела казали, що питання зустрічі з Трампом "опрацьовується". 27 серпня радник з питань національної безпеки США Джон Болтон під час візиту в Україну заявив, що Трамп запланував зустріч із Зеленським у Варшаві.

У середу 28 серпня губернатор штату, близький політичний союзник президента, оголосив надзвичайний стан. Флорида може відіграти вирішальну роль у підсумках виборів президента США у 2020 році, зазначають ЗМІ.