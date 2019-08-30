Польша: некоторые важные заявления подождут визита Трампа

Помощник президента Польши Анджея Дуды сказал в четверг, что президент США Дональд Трамп может посетить Польшу в ближайшие месяцы, чтобы сделать заявления, которые может делать только президент.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters.

"Возможно, какая-то часть заявлений, которую может сделать только президент США, будет отложена, и, возможно, некоторые заявления подождут его визита в Варшаву", - заявил глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский.

Он не ответил прямо на вопрос об ослаблении визового режима, сказав лишь, что речь идет о польско-американском "сотрудничестве".

Польша уже договорилась с Соединенными Штатами, где на ее территории разместятся дополнительные войска США, заявил министр обороны Мариуш Блащак в пятницу, через день после того, как президент Дональд Трамп отменил поездку в Варшаву в связи с приближением урагана к Флориде. Вместо него в Варшаву полетит вице-президент Майк Пенс.

Во время визита Трампа ожидались объявления по военной сфере, но Блащак заявил, что некоторые сделки уже заключены, не прибегая к деталям.

"Мы готовы сообщить общественности согласованную информацию о местах, где будут размещаться солдаты", - сказал он, хотя не назвал ни одного места.

Оппозиция Польши заявила, что правящая националистическая партия "Право и справедливость" (PiS) хочет использовать визит Трампа как инструмент в своей кампании к парламентским выборам 13 октября.

В июне в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали оборонное соглашение, по которому еще 1000 американских военных должны разместить в Польше на ротационной основе. Сейчас в Польше на ротационной основе находятся около 4500 американских военных.

Польские СМИ писали, что впервые в истории президенты Польши и США должны были вместе посетить военную часть - авиабазу в Повидзе. Именно 33-я транспортная авиабаза ВВС Польши в Повидзе должна стать одним из главных элементов усиленного американского присутствия в Польше.