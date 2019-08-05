Білорусь і ЄС восени підпишуть угоду про спрощення візового режиму

Білорусь і Європейський Союз можуть підписати угоду про спрощення візового режиму восени.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала глава представництва ЄС в Білорусі Андреа Вікторін в інтерв'ю агентству БелаПАН.

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"Тут важливо сказати, що ми завершили всі переговори щодо тексту угоди (про спрощення візового режиму. – ЄП) в червні. Зараз документ проходить внутрішньодержавні процедури узгодження в Білорусі і в ЄС", - сказала дипломат.

"На зустрічі з міністром (закордонних справ Білорусі. – ЄП) ми говорили про те, що підпишемо угоду восени, точна дата ще не визначена", - додала вона.

За її словами, у зв'язку з підписанням угоди до Мінська може приїхати глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні.

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"Така можливість розглядається, обговорюються дати, які необхідно узгодити. Але у неї є прагнення відвідати Білорусь", - зауважила дипломат.

Згідно з новою візовою політикою ЄС, яка почне діяти восени, шенгенська віза для білорусів подорожчає з нинішніх 60 до 80 євро. Втім, цього не станеться, якщо сторони домовляться про спрощення візового режиму та реадмісію.