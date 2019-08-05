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Беларусь и ЕС осенью подпишут соглашение об упрощении визового режима

Понедельник, 5 августа 2019, 13:56

Беларусь и Европейский Союз могут подписать соглашение об упрощении визового режима осенью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин в интервью агентству БелаПАН.

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"Здесь важно сказать, что мы завершили все переговоры по тексту соглашения (об упрощении визового режима. - ЕП) в июне. Сейчас документ проходит внутригосударственные процедуры согласования в Беларуси и в ЕС", - сказала дипломат.

"На встрече с министром (иностранных дел Беларуси. - ЕП.) Мы говорили о том, что подпишем соглашение осенью, точная дата еще не определена", - добавила она.

По ее словам, в связи с подписанием соглашения в Минск может приехать глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

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"Такая возможность рассматривается, обсуждаются даты, которые необходимо согласовать. Но у нее есть стремление посетить Беларусь", - отметила дипломат.

Согласно новой визовой политике ЕС, которая начнет действовать осенью, шенгенская виза для белорусов подорожает с нынешних 60 до 80 евро. Впрочем, этого не произойдет, если стороны договорятся об упрощении визового режима и реадмиссии.

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