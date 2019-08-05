Посольство РФ звинуватило главу МЗС Литви у втручанні у внутрішні справи

Посольство Росії у Вільнюсі звинуватило главу МЗС Литви у втручанні у внутрішньополітичні справи країни через заяву литовського дипломата щодо затримань у Москві.

Про це повідомляє "Європейська правда".

3 серпня Лінкявічус відреагував на масове застосування сили на мітингу в Москві, заявивши, що "застосовуючи насильство проти мирних демонстрантів, які виступають за вільні та демократичні вибори, Росія швидко перетворюється у поліцейську державу".

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"Не секрет, що нинішній міністр закордонних справ Литви давно і демонстративно займається відкритим втручанням у внутрішні справи Російської Федерації…Сьогодні він, відштовхуючись від останніх демонстрацій опозиціонерів в Москві, безпардонно вказує Кремлю, як поводитися в своїй країні, і констатує "скочування Росії до поліцейської держави", - заявило російське посольство у своїй заяві.

"У зв'язку з цим відзначимо: в Москві обійдуться без порад подібного роду "фахівців" щодо Росії та порекомендують їм уважніше придивитися до ситуації зі ставленням влади до інакомислення в своїй країні, фактами поліцейського і кримінального переслідування у себе політиків і громадських діячів, що виражають інші погляди, навішування ярликів "шпигунів" на тих, хто не демонізуватиме Росію. Тоді стане зрозуміліше, куди реально просувається кожне з наших держав", - додали в російському посольстві.

Чергова акція з вимогою допустити незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму пройшла у Москві 3 серпня. Затримали понад тисячу демонстрантів.

У Берліні назвали масові затримання в Москві порушенням міжнародних зобов'язань Росії.