Посольство РФ обвинило главу МИД Литвы во вмешательстве во внутренние дела

Посольство России в Вильнюсе обвинило главу МИД Литвы во вмешательстве во внутриполитические дела страны из-за заявления литовского дипломата в отношении задержаний в Москве.

Об этом сообщает "Европейская правда".

3 августа Линкявичус отреагировал на массовое применение силы на митинге в Москве, заявив, что "применяя насилие против мирных демонстрантов, выступающих за свободные и демократические выборы, Россия быстро превращается в полицейское государство".

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"Не секрет, что нынешний министр иностранных дел Литвы давно и демонстративно занимается открытым вмешательством во внутренние дела Российской Федерации, заигрывая с российской несистемной оппозицией… Наконец, сегодня он, отталкиваясь от последних демонстраций оппозиционеров в Москве, беспардонно указывает Кремлю, как вести себя в своей стране и констатирует "скатывание России к полицейскому государству", - заявил российское посольство в своем заявлении.

"В этой связи отметим: в Москве обойдутся без советов подобного рода "специалистов" по России и порекомендуют им внимательнее присмотреться к ситуации с отношением властей к инакомыслию в своей стране, фактам полицейского и уголовного преследования у себя политиков и общественных деятелей, выражающих иные взгляды, навешиванию ярлыков "шпионов" на тех, кто не демонизирует Россию. Тогда станет понятнее, куда реально продвигается каждое из наших государств", - добавили в российском посольстве.

Очередная акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошла в Москве 3 августа. Было задержано более тысячи человек.

В Берлине назвали массовые задержания в Москве нарушением международных обязательств России.