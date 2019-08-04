Німеччина: затримання на протестах у Москві порушують міжнародні зобов'язання Росії

У Берліні назвали масові затримання в Москві порушенням міжнародних зобов'язань Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті німецького МЗС.

"Знову сотні учасників були затримані під час демонстрацій в Москві. Арешти були невідповідними мирного характеру протестів проти виключення незалежних кандидатів з виборів в Москві. Неодноразове втручання в гарантоване право на мирні зібрання та свободу вираження думок порушує міжнародні зобов'язання Росії ", - йдеться в заяві.

"Росія повинна ефективно захищати основні права своїх громадян. Тому ми очікуємо якнайшвидшого звільнення всіх мирних демонстрантів. Що стосується регіональних виборів, ми закликаємо прийняти всіх незалежних кандидатів, які виконали вимоги для цього ", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, акція з вимогою допустити незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму пройшла у Москві 3 серпня. Загалом ОМОН і Росгвардія затримали 828 осіб.