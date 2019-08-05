ЄС затвердив Жозепа Борреля на посту голови європейської дипломатії

Європейська рада формально затвердила кандидатуру в.о. глави МЗС Іспанії Жозепа Борреля на посаду Високого представника з питань зовнішньої політики і політики безпеки.

Про це йдеться у відповідному рішенні Європейської ради, повідомляє "Європейська правда".

"Європейська рада формально призначила Жозепа Борреля Високим представником з питань зовнішньої політики і політики безпеки. Як віце-президент Єврокомісії разом з іншими єврокомісарами він підлягатиме голосуванню у Європарламенті" - йдеться у повідомленні Європейської ради у Twitter.

European Council formally appoints @JosepBorrellF as EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy. #EUCO

As Commission vice president, he will be subject to a consent vote by @Europarl_EN together with all Commission members.https://t.co/SlruHY3O6K — EU Council Press (@EUCouncilPress) August 5, 2019

Нагадаємо, 2 липня голови держав та урядів Європейського союзу на позачерговому саміті ЄС номінували кандидатуру виконувача обов'язків глави МЗС Іспанії Жозепа Борреля на посаду високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

До 1 листопада цього року цю посаду обіймає італійка Федеріка Могеріні.

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