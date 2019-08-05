Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Зеленський провів розмову з новим прем’єр-міністром Британії

ЄС затвердив Жозепа Борреля на посту голови європейської дипломатії

Європейська погодна служба назвала цьогорічний липень найспекотнішим в історії

Естонія не визнаватиме російські паспорти, видані жителям Донбасу






ЄС затвердив Жозепа Борреля на посту голови європейської дипломатії

Понеділок, 5 серпня 2019, 18:53

Європейська рада формально затвердила кандидатуру в.о. глави МЗС Іспанії Жозепа Борреля на посаду Високого представника з питань зовнішньої політики і політики безпеки.

Про це йдеться у відповідному рішенні Європейської ради, повідомляє "Європейська правда".

"Європейська рада формально призначила Жозепа Борреля Високим представником з питань зовнішньої політики і політики безпеки. Як віце-президент Єврокомісії разом з іншими єврокомісарами він підлягатиме голосуванню у Європарламенті" - йдеться у повідомленні Європейської ради у Twitter.

Нагадаємо, 2 липня голови держав та урядів Європейського союзу на позачерговому саміті ЄС номінували кандидатуру виконувача обов'язків глави МЗС Іспанії Жозепа Борреля на посаду високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

До 1 листопада цього року цю посаду обіймає італійка Федеріка Могеріні.

Детальніше читайте у статті: "Хто керуватиме Євросоюзом наступні 5 років та що вони думають про Україну".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нове керівництво ЄС
powered by lun.ua