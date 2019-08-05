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ЕС утвердил Жозепа Борреля на посту главы европейской дипломатии

Понедельник, 5 августа 2019, 18:53

Европейский совет формально утвердил кандидатуру и. о. главы МИД Испании Жозепа Борреля на должность высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Об этом говорится в соответствующем решении Европейского совета, сообщает "Европейская правда".

"Европейский совет формально назначила Жозеп Борреля Высоким представителем по вопросам внешней политики и политики безопасности. Как вице-президент Еврокомиссии вместе с другими еврокомиссарами он будет подлежать голосованию в Европарламенте", - говорится в сообщении Европейского совета в Twitter.

Напомним, 2 июля главы государств и правительств Европейского союза на внеочередном саммите ЕС номинировали кандидатуру исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозеп Борреля на должность высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

До 1 ноября этого года эту должность занимает итальянка Федерика Могерини.

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