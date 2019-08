ЕС утвердил Жозепа Борреля на посту главы европейской дипломатии

Европейский совет формально утвердил кандидатуру и. о. главы МИД Испании Жозепа Борреля на должность высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Об этом говорится в соответствующем решении Европейского совета, сообщает "Европейская правда".

"Европейский совет формально назначила Жозеп Борреля Высоким представителем по вопросам внешней политики и политики безопасности. Как вице-президент Еврокомиссии вместе с другими еврокомиссарами он будет подлежать голосованию в Европарламенте", - говорится в сообщении Европейского совета в Twitter.

European Council formally appoints @JosepBorrellF as EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy. #EUCO

As Commission vice president, he will be subject to a consent vote by @Europarl_EN together with all Commission members.https://t.co/SlruHY3O6K