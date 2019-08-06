Єврокомісія виділила 127 млн євро для сирійських біженців у Туреччині

Єврокомісія у вівторок оголосила про виділення додатково 127 млн євро для забезпечення підтримки біженців в рамках найбільшої гуманітарної програми ЄС в Туреччині.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на пресслужбу комісії.

Кошти будуть виділені на програму Надзвичайної системи соціального захисту (ESSN) через Фонд ЄС для біженців в Туреччині.

Нове виділення коштів збільшує загальний внесок ЄС у програму до 1,125 млрд євро.

"ЄС виконує свої зобов'язання перед Туреччиною і найбільш уразливими біженцями. Наше нове фінансування дозволить охопити понад 1,6 мільйона біженців, допомагаючи їм гідно жити в Туреччині", - заявив комісар з гуманітарної допомоги та врегулювання криз Христос Стиліанідес.

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Він зазначив, що програма "дала багатьом сім'ям шанс побудувати безпечне майбутнє після того, як вони втекли від війни в Сирії".

Програма ESSN надає біженцям щомісячну фінансову допомогу через спеціальну дебетову карту, яку можна використовувати тільки на території Туреччини. Її використання строго контролюється.

Програма допомагає біженцям інтегруватися в місцеву економіку і суспільство, оскільки вони самі оплачують свої основні потреби, такі як їжа та оренда.